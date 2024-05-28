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Владимир Мутовкин поздравил пограничников с праздником

10:21 | 28.05.2024 | Общество

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Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил пограничников с праздником.

Владимир Мутовкин поздравил пограничников с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на страже ее рубежей было делом опасным, но при этом очень почетным. История знает немало примеров, когда именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары врага, спасая родную страну от вторжения захватчиков. И сегодня пограничные войска продолжают оставаться надежной защитой российской государственности, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ», — отметил спикер гордумы.

«Приятно осознавать, что среди служащих и служивших в погранвойсках немало пензенцев, и я адресую им особые слова признательности за их мужество, отвагу, доблесть и неукоснительное исполнение воинского долга», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин пожелал нынешним защитникам рубежей российского государства и ветеранам пограничной службы мира, добра, счастья, здоровья и удачи во всех делах.

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