Завершен ремонт дороги на улице Ахунской Общество

Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Ремонт дороги на улице Ахунской — на участке от контрольно-пропускного пункта при въезде в Заречный до поворота в микрорайон Ахуны города Пензы, который проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

«Подрядная организация провела мероприятия по фрезерованию проезжей части, укладке асфальта, укреплению обочин щебнем, нанесению дорожной разметки, устройству тротуара от остановочного пункта до Ахунского кладбища», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что протяженность дороги составляет 1,45 км.

«Площадь ремонта проезжей части — 11 тыс. 550 кв. метров, тротуара — 219 кв. метров», — сказано в сообщении.