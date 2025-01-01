Пензенская область впервые примет участие в федеральном проекте «Современный облик сельских территорий» Общество

Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Пензенская область впервые примет участие в федеральном проекте «Современный облик сельских территорий», который является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

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Как сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев, к реализации в 2024-2025 годах отобран проект «Комплексное развитие сельской агломерации на территории Нижнеломовского района» общей стоимостью 649,3 млн. рублей.

«На территории Нижнего Ломова будет построена насосная станция, а также сети водоснабжения и водоотведения, установлена вышка сотовой связи. Реконструкцию городских очистных сооружений планируется провести в 2024-2025 годах», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в облправительстве.

Комментируя итоги реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», Роман Калентьев проинформировал, что с 2020 года предоставлено 115 свидетельств на улучшение жилищных условий граждан.

«Построен жилой комплекс в селе Кривошеевка Нижнеломовского района из 37 домов блокированной застройки для 191 семьи, 26 индивидуальных жилых домов в поселке Зеленый Дол Сердобского района. Реализован первый этап ЖК «Соловьи» — в селе Кривошеевка возведен трехэтажный дом на 12 квартир. Таким образом, 229 семей обеспечены жильем, предоставляемым по договору найма жилого помещения. Обустроена площадка под компактную жилищную застройку в поселке Зеленый Дол Сердобского района — к 48 земельным участкам подведены сети водоснабжения, газоснабжения, электрификации, построена внутриквартальная дорога. Реализован 741 проект по благоустройству общественных пространств на сельских территориях. Построено и отремонтировано около 100 км сельских автомобильных дорог», — уточнил министр.

Он отметил, что в 2024 году финансирование госпрограммы из федерального бюджета увеличено в 6,5 раз.

«Запланировано обеспечить предоставляемым по договору найма жильем 113 семей, завершив строительство ЖК «Соловьи» в селе Кривошеевка, построив индивидуальные жилые дома в поселке Зеленый Дол, поселке Плодосовхоз Бековского района, селе Елшанка Лопатинского района и дом блокированной застройки на 6 квартир в рабочем поселке Лунино. На улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельские территориях, уже предоставлено 16 сертификатов», — пояснил Роман Калентьев.

Он добавил, что при участии бизнеса в текущем году будут построены, реконструированы и отремонтированы 17 объектов транспортной инфраструктуры.

«В 2025 году реализация госпрограммы на территории региона будет продолжена. В настоящий момент осуществляется подготовка заявочной документации в Минсельхоз России для привлечения средств федерального бюджета», — цитирует Романа Калентьева пресс-служба облправительства.