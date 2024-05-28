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Начала работу единая диспетчерская служба пассажирского транспорта Пензенской городской агломерации

17:05 | 28.05.2024 | Общество

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Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта Пензенской городской агломерации начала работу в регионе.

Начала работу единая диспетчерская служба пассажирского транспорта Пензенской городской агломерации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, по многоканальному номеру 8-800-222-95-18 можно получить консультацию о работе общественного транспорта, а также оставить заявку с вопросом, требующим решения.

«Звонки принимаются ежедневно с 7.00 до 19.00», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что поступившая информация будет ежедневно направляться для анализа и принятия решений в министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области и ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Все разговоры записываются», — отмечается в сообщении.

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