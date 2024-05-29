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В Пензенской области после вмешательства прокуратуры двум гражданам возвращены суммы излишне удержанных налоговых платежей

12:15 | 29.05.2024 | Общество

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Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. Суммы излишне удержанных налоговых платежей возвращены двум гражданам в Пензенской области после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры двум гражданам возвращены суммы излишне удержанных налоговых платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что должностными лицами уполномоченного органа допущены нарушения прав налогоплательщиков: одной заявительнице длительное время не возвращалась переплаченная ее умершим супругом сумма налоговых платежей, взысканная им по решению суда; другому заявителю неправомерно оказано в возврате переплаты имущественного налога», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по представлению прокуратуры Пензенской области руководителю УФНС России по региону приняты меры к устранению нарушений.

«Актуализировано сальдо единых налоговых счетов налогоплательщиков, гражданам возвращены излишне уплаченные денежные средства на сумму более 47 тыс. рублей, проведены мероприятия по дополнительному изучению сотрудниками ведомства законодательства в налоговой сфере, ответственным должностным лицам указано на необходимость усиления ведомственного контроля за работой подчиненных», — поясняется в тексте.

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