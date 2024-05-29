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В Пензенской области военнослужащие и сотрудники Росгвардии отработали огневое поражение диверсионных групп

13:27 | 29.05.2024 | Общество

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Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. Военнослужащие воинской части ВНГ РФ города Заречного и личный состав территориального управления Росгвардии по Пензенской области в ходе двухдневных учений отработали огневое поражение диверсионных групп противника, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Пензенской области военнослужащие и сотрудники Росгвардии отработали огневое поражение диверсионных групп

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Первый этап занятий был проведен в местах постоянной дислокации подразделений. На втором этапе росгвардейцы провели поиск и задержание подразделений условного противника, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии произвели огневое поражение вскрытых целей с применением различного вооружения, а также отработали штурмовые действия в различных условиях специально осложненной обстановки.

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