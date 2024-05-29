Жительница Пензы отсудила более 183 тыс. рублей у управляющей компании после выхода из строя техники из-за скачка напряжения Общество

Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. Суд в Пензе обязал управляющую компанию выплатить более 183 тыс. рублей женщине, в жилье которой из-за произошедшего 3 сентября 2022 года скачка напряжения вышла из строя бытовая техника — холодильник, телевизор, стиральная машина и вытяжка.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Железнодорожного районного суда Пензы, 5 сентября 2022 года женщина обратилась к ответчику с претензией о возмещении ущерба, представителем управляющей компании были составлены акты обследования, установлены поврежденные бытовые приборы, кроме того, согласно объяснениям электрика аварийной службы, причиной скачка напряжения являлась потеря контакта нулевого провода, вызванная его физическим износом, что зафиксировано в акте обследования УК.

«Согласно экспертному заключению от 10 октября 2022 года, поврежденная бытовая техника находится в неисправном состоянии по причине нахождения в электрической сети повышенного напряжения и дальнейшая эксплуатация бытовой техники по назначению невозможна. В адрес ответчика была направлена претензия с требованием возместить ущерб, которая не была удовлетворена», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что представитель ответчика не оспаривал вину управляющей компании в причинении вреда.

«Судом было установлено, что дом запитан от трансформаторной подстанции, 3 сентября 2022 года повышенного уровня напряжения не выявлено, [...] за состояние электропроводки в здании несет ответственность управляющая компания», — указано в сообщении.

В тексте уточняется, что по решению суда с ответчика взыскано: 107 тыс. 260 рублей — в счет возмещения ущерба, 7 тыс. рублей — в качестве компенсации морального вреда, 9 тыс рублей — расходы по оплате услуг эксперта, 3 тыс. рублей — расходы на юридические услуги, а также штраф в размере 57 тыс. 130 рублей.

«Решение вступило в законную силу», — отмечается в нем.