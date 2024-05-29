Купальный сезон в Пензенской области стартует 1 июня Общество

Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. Купальный сезон стартует на территории Пензенской области 1 июня, всего в регионе планируется открыть 41 пляж. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«В районах откроются официальные места купания, где будут соблюдены все необходимые требования безопасности: организован спасательный пост, дно зоны купания очищено от опасных предметов и мусора, зона заплыва отделена буйками, имеются средства спасения», — сказано в тексте.

Из него следует, что 1 июня начнут функционировать, в частности, пляжи в Пензе на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ-24, на озере Красный Куст на Барковке и на реке Вядь, в Заречном — на территории зоны отдыха «Лесная», в Пензенском районе — на базе отдыха «Березовая роща», а также с 7 июня — Русеевский пляж.