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Купальный сезон в Пензенской области стартует 1 июня

18:00 | 29.05.2024 | Общество

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Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. Купальный сезон стартует на территории Пензенской области 1 июня, всего в регионе планируется открыть 41 пляж. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

Купальный сезон в Пензенской области стартует 1 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В районах откроются официальные места купания, где будут соблюдены все необходимые требования безопасности: организован спасательный пост, дно зоны купания очищено от опасных предметов и мусора, зона заплыва отделена буйками, имеются средства спасения», — сказано в тексте.

Из него следует, что 1 июня начнут функционировать, в частности, пляжи в Пензе на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ-24, на озере Красный Куст на Барковке и на реке Вядь, в Заречном — на территории зоны отдыха «Лесная», в Пензенском районе — на базе отдыха «Березовая роща», а также с 7 июня — Русеевский пляж.

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