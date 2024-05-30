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Ушла из жизни Татьяна Синюкова

09:18 | 30.05.2024 | Общество

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Пенза, 30 мая 2024. PenzaNews. Заслуженный экономист Российской Федерации Татьяна Синюкова скончалась на 66-м году жизни.

Ушла из жизни Татьяна Синюкова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соболезнования ее супругу, председателю избирательной комиссии Пензенской области Александру Синюкову выразили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко.

«Склоняя головы перед невосполнимой утратой, мы глубоко скорбим со всеми, кто знал эту замечательную женщину, и приносим искренние соболезнования ее родным и близким. Добрая память о Татьяне Борисовне навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

Прощание с Татьяной Синюковой пройдет в ритуальном зале на улице Светлой в Пензе в предстоящую пятницу, 31 мая, в 11.00.

Синюкова Татьяна Борисовна родилась 31 мая 1958 года.

С 1990 по 2013 годы работала в пензенском отделении Пенсионного фонда России в должности начальника экономического отдела.

В 2013 году вышла на пенсию.

Заслуженный экономист РФ.

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