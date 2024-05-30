Ушла из жизни Татьяна Синюкова Общество

Пенза, 30 мая 2024. PenzaNews. Заслуженный экономист Российской Федерации Татьяна Синюкова скончалась на 66-м году жизни.

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Соболезнования ее супругу, председателю избирательной комиссии Пензенской области Александру Синюкову выразили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко.

«Склоняя головы перед невосполнимой утратой, мы глубоко скорбим со всеми, кто знал эту замечательную женщину, и приносим искренние соболезнования ее родным и близким. Добрая память о Татьяне Борисовне навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

Прощание с Татьяной Синюковой пройдет в ритуальном зале на улице Светлой в Пензе в предстоящую пятницу, 31 мая, в 11.00.

Синюкова Татьяна Борисовна родилась 31 мая 1958 года.

С 1990 по 2013 годы работала в пензенском отделении Пенсионного фонда России в должности начальника экономического отдела.

В 2013 году вышла на пенсию.

Заслуженный экономист РФ.