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Глава Пензы потребовал привлечь к ответственности ресурсоснабжающие организации за просадки дорожного покрытия

10:10 | 30.05.2024 | Общество

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Пенза, 30 мая 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко потребовал привлечь к административной ответственности ресурсоснабжающие организации за просадки дорожного покрытия и ямы, образовавшиеся после некачественно проведенного восстановления благоустройства на территориях, где ранее выполнялись земляные работы.

Глава Пензы потребовал привлечь к ответственности ресурсоснабжающие организации за просадки дорожного покрытия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что кодексом Пензенской области об административных правонарушениях предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере до 1 млн. рублей.

«В течение двух ближайших недель организациям, проводившим земляные работы и не восстановившим должным образом благоустройство, выдадут предписания по устранению нарушений. У ресурсоснабжающих компаний будет 10 дней на приведение указанных участков в нормативное состояние. В противном случае будут составлены протоколы о привлечении к административной ответственности», — сказал Александр Басенко в ходе совещания с представителями ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов, а также управления ЖКХ Пензы, которое состоялось в мэрии в минувшую среду, 29 мая.

Глава города добавил, что в адрес Госавтоинспекции будет направлен перечень участков, где не были установлены ограждения и знаки, предупреждающие водителей о проводимых работах, сужении дороги и ограничении скорости.

«Привести в порядок улично-дорожную сеть города, чтобы не создавать аварийные ситуации, чтобы люди не повреждали машины, можно только контролируя соблюдение правил дорожного движения, благоустройства и привлекая к административной ответственности тех, кто эти требования игнорирует», — подчеркнул он.

Кроме того, Александр Басенко обратил внимание на состояние крышек люков смотровых колодцев, за которым должны следить собственники коммуникаций.

«Оставлять в таком состоянии городские дороги мы не можем. Рассчитываем исправить ситуацию совместно с правоохранительными и надзорными органами в рамках действующего законодательства», — цитирует главу Пензы пресс-служба мэрии.

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