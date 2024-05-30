В Пензе обсудили вопросы пресечения действий граждан, которые не были дольщиками, но пытаются получить возмещение через ФТР Общество

Пенза, 30 мая 2024. PenzaNews. Пресечение действий недобросовестных граждан, которые не являлись участниками долевого строительства, но пытаются мошенническим путем получить возмещение путем обращения в Фонд развития территорий, стало одной из главных тем рабочей встречи руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Владимира Игнатенкова и представителя ФТР Павла Корчагина.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В настоящее время в отделе по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело о мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и принимаются меры к возмещению причиненного ущерба», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по Пензенской области по итогам рабочей встречи.

В нем указано, что стороны также рассмотрели вопросы соблюдения прав дольщиков и граждан, проживающих в аварийных домах и имеющих право на переселение.

«В завершение встречи обсужден алгоритм межведомственного взаимодействия с фондом, обмена информацией о нарушении сроков строительства, поступлении жалоб о нарушениях прав дольщиков и граждан, имеющих право на переселение из аварийного жилья, для эффективного урегулирования проблемных вопросов и соблюдения прав жителей Пензенской области», — добавляется в тексте.