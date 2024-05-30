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В Пензе обсудили вопросы пресечения действий граждан, которые не были дольщиками, но пытаются получить возмещение через ФТР

14:29 | 30.05.2024 | Общество

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Пенза, 30 мая 2024. PenzaNews. Пресечение действий недобросовестных граждан, которые не являлись участниками долевого строительства, но пытаются мошенническим путем получить возмещение путем обращения в Фонд развития территорий, стало одной из главных тем рабочей встречи руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Владимира Игнатенкова и представителя ФТР Павла Корчагина.

В Пензе обсудили вопросы пресечения действий граждан, которые не были дольщиками, но пытаются получить возмещение через ФТР

Фото: Penza.sledcom.ru

«В настоящее время в отделе по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело о мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и принимаются меры к возмещению причиненного ущерба», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по Пензенской области по итогам рабочей встречи.

В нем указано, что стороны также рассмотрели вопросы соблюдения прав дольщиков и граждан, проживающих в аварийных домах и имеющих право на переселение.

«В завершение встречи обсужден алгоритм межведомственного взаимодействия с фондом, обмена информацией о нарушении сроков строительства, поступлении жалоб о нарушениях прав дольщиков и граждан, имеющих право на переселение из аварийного жилья, для эффективного урегулирования проблемных вопросов и соблюдения прав жителей Пензенской области», — добавляется в тексте.

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