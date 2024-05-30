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Основные торжества по случаю Дня России и Дня города пройдут в Пензе около Спасского собора

15:00 | 30.05.2024 | Общество

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Пенза, 30 мая 2024. PenzaNews. Основные торжества по случаю Дня России и Дня города пройдут в Пензе 12 июня около Спасского кафедрального собора. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по социальной политике Сергей Волков.

Основные торжества по случаю Дня России и Дня города пройдут в Пензе около Спасского собора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Действия начнутся на территории со стороны улицы Московской. Здесь запланировано выступление хора из 200 человек, который исполнит патриотические композиции», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

Согласно сведениям, размещенным на сайте горадминистрации, затем со стороны колокольни пройдет парад флагов.

С этой же точки жители и гости Пензы смогут увидеть авиашоу. Представители регионального отделения ДОСААФ совершат демонстрационные полеты, во время которых небо над городом будет раскрашено в цвета российского триколора.

Также праздничные мероприятия будут организованы на других площадках.

На площади Ленина для детей и подростков планируется провести праздник со спортивным уклоном. В сквере «Копилка пословиц» национальные автономии представят свои традиционные блюда. На Фонтанной площади состоится кавер-фестиваль «Музыка улицам города». На набережной реки Суры пройдет фестиваль молодежных культур.

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