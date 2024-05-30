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Стартовал летний трудовой семестр студенческих отрядов Пензенской области

17:38 | 30.05.2024 | Общество

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Пенза, 30 мая 2024. PenzaNews. Летний трудовой семестр студенческих отрядов Пензенской области официально стартовал, посвященное этому событию мероприятие состоялось в региональном центре на площади перед домом молодежи.

Стартовал летний трудовой семестр студенческих отрядов Пензенской области

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Работать в этом сезоне будут более 700 человек из 40 студенческих отрядов Пензенской области, более 300 человек продолжат принимать участие в событиях и мероприятиях по молодежной политике в регионе и округе», — говорится в сообщении пресс-службы министерства образования области.

В нем уточняется, что более 350 молодых людей будут трудиться вожатыми, воспитателями, преподавателями физкультуры, диджеями и культоргами в детских оздоровительных лагерях Пензенской области и Краснодарского края.

«Представители региона примут участие в качестве методистов во всероссийских педагогических проектах «Гагарин» и «Дельфин.ру», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что пензенские студенты примут участие во всероссийских стройках в Татарстане и Челябинской области, а 14 человек отправятся на международные объекты госкорпорации «Росатом» в Египте и Турции.

«Уникальным событием станет работа студенческих строительных отрядов филиала Самарского государственного университета путей сообщения в Пензе на исторической всероссийской стройке «БАМ 2.0», — указано в пресс-релизе.

Из него следует, что бойцы студенческих медицинских отрядов смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки при реализации проекта «Коллеги» в Архангельской области и в санатории «Вита» в Краснодарском крае.

«Уже не первый год Пензенской областью реализуется трудовой проект «Аппетит» на Черноморском побережье, в рамках которого будут трудиться официантами, барменами, кухонными работниками и поварами сервисные отряды региона», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что участники сельскохозяйственных отрядов будут участвовать в проектах «Степь» и «Агроном-сад», а путинные отряды будут обрабатывать рыбу на Дальнем Востоке, в этом году покорять Камчатский край поедут три отряда.

«На пассажирских поездах в южном и северных направлениях будут работать проводники», — сказано в сообщении.

В тексте также отмечается, что впервые в 2024 году студенты из Пензенской области будут выезжать на раскопки в сибирские регионы страны в качестве археологов.

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