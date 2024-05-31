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Сергею Егорову присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области»

11:00 | 31.05.2024 | Общество

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Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено первому заместителю Законодательного собрания седьмого созыва. Соответствующее постановление депутаты регионального парламента приняли в ходе 18-й очередной сессии в пятницу, 31 мая.

Сергею Егорову присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Регалии почетного гражданина Сергею Егорову вручили губернатор Олег Мельниченко и председатель Законодательного собрания области Вадим Супиков.

Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального парламента, Сергей Егоров — кадровый военный, 26 лет прослужил в армии. Работал проректором в Пензенском государственном университете. Кандидат исторических наук, профессор. Более 10 лет трудился на муниципальной и государственной службе, пройдя путь от заместителя главы администрации Пензы до вице-губернатора.

Избирался депутатом Государственной думы РФ пятого созыва.

Отстаивал интересы России на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

С 2012 года — депутат Законодательного собрания Пензенской области.

Заслуги Сергея Егорова отмечены многочисленными наградами, среди которых — ордена «За заслуги перед Пензенской областью» трех степеней, «За верность долгу», почетные знаки «За заслуги в развитии парламентаризма», «Во славу земли Пензенской», Законодательного собрания региона.

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