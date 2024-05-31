Сергею Егорову присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено первому заместителю Законодательного собрания седьмого созыва. Соответствующее постановление депутаты регионального парламента приняли в ходе 18-й очередной сессии в пятницу, 31 мая.

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Регалии почетного гражданина Сергею Егорову вручили губернатор Олег Мельниченко и председатель Законодательного собрания области Вадим Супиков.

Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального парламента, Сергей Егоров — кадровый военный, 26 лет прослужил в армии. Работал проректором в Пензенском государственном университете. Кандидат исторических наук, профессор. Более 10 лет трудился на муниципальной и государственной службе, пройдя путь от заместителя главы администрации Пензы до вице-губернатора.

Избирался депутатом Государственной думы РФ пятого созыва.

Отстаивал интересы России на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

С 2012 года — депутат Законодательного собрания Пензенской области.

Заслуги Сергея Егорова отмечены многочисленными наградами, среди которых — ордена «За заслуги перед Пензенской областью» трех степеней, «За верность долгу», почетные знаки «За заслуги в развитии парламентаризма», «Во славу земли Пензенской», Законодательного собрания региона.