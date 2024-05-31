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Олегу Макаревичу присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области»

12:02 | 31.05.2024 | Общество

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Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено первому заместителю начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, доктору исторических наук, генерал-полковнику Олегу Макаревичу, который является уроженцем города Кузнецка. Соответствующее постановление депутаты регионального парламента приняли в ходе 18-й очередной сессии в пятницу, 31 мая.

Олегу Макаревичу присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области»

Фото: Pnzreg.ru

Регалии почетного гражданина Олегу Макаревичу вручили губернатор Олег Мельниченко и председатель Законодательного собрания области Вадим Супиков.

Олег Макаревич поблагодарил депутатов за оказанную честь и выразил признательность за помощь, оказываемую участникам СВО и жителям новых регионов.

Макаревич Олег Леонтьевич родился в Кузнецке Пензенской области в 1962 году.

В 1984 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1992 году — Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2006 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1984 по 1989 годы проходил военную службу в группе советских войск в Германии в должности командира взвода, роты, начальника штаба – заместителя командира батальона танковой дивизии.

С 1992 по 1998 годы проходил военную службу в Дальневосточном военном округе в должности командира батальона, начальника штаба – заместителя командира мотострелкового полка, командира мотострелкового полка.

С 1998 по 2004 годы проходил военную службу в Северо-Кавказском военном округе в должности начальника штаба – заместителя командира мотострелковой дивизии и командира мотострелковой дивизии.

С 2004 по 2008 годы проходил военную службу в Московском военном округе в должности начальника штаба – заместителя командующего общевойсковой армией.

С 2008 по 2010 годы проходил военную службу в Приволжско-Уральском военном округе в должности командующего общевойсковой армией.

С 2010 по 2012 годы проходил военную службу в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ в должности начальника кафедры военного искусства

С 2012 по 2013 годы проходил военную службу в Восточном военном округе в должности командующего общевойсковой армией.

В 2013 году проходил военную службу в Западном военном округе в должности заместителя командующего войсками военного округа.

С 2013 по 2014 годы проходил военную службу в Восточном военном округе в должности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками военного округа.

С 2014 по 2017 годы являлся начальником военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации».

С 2017 по 2019 годы проходил военную службу в должности заместителя главнокомандующего Военно-Морским флотом.

В 2019 году проходил военную службу в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации

С 2019 года — первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Принимал активное участие в боевых действиях в Чечне, Сирии, Ливии.

В ходе специальной военной операции с апреля по октябрь 2023 года являлся командующим группировкой войск «Днепр» на Херсонском направлении.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Жукова, орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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