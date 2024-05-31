Олегу Макаревичу присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено первому заместителю начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, доктору исторических наук, генерал-полковнику Олегу Макаревичу, который является уроженцем города Кузнецка. Соответствующее постановление депутаты регионального парламента приняли в ходе 18-й очередной сессии в пятницу, 31 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Регалии почетного гражданина Олегу Макаревичу вручили губернатор Олег Мельниченко и председатель Законодательного собрания области Вадим Супиков.

Олег Макаревич поблагодарил депутатов за оказанную честь и выразил признательность за помощь, оказываемую участникам СВО и жителям новых регионов.

Макаревич Олег Леонтьевич родился в Кузнецке Пензенской области в 1962 году.

В 1984 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1992 году — Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2006 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1984 по 1989 годы проходил военную службу в группе советских войск в Германии в должности командира взвода, роты, начальника штаба – заместителя командира батальона танковой дивизии.

С 1992 по 1998 годы проходил военную службу в Дальневосточном военном округе в должности командира батальона, начальника штаба – заместителя командира мотострелкового полка, командира мотострелкового полка.

С 1998 по 2004 годы проходил военную службу в Северо-Кавказском военном округе в должности начальника штаба – заместителя командира мотострелковой дивизии и командира мотострелковой дивизии.

С 2004 по 2008 годы проходил военную службу в Московском военном округе в должности начальника штаба – заместителя командующего общевойсковой армией.

С 2008 по 2010 годы проходил военную службу в Приволжско-Уральском военном округе в должности командующего общевойсковой армией.

С 2010 по 2012 годы проходил военную службу в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ в должности начальника кафедры военного искусства

С 2012 по 2013 годы проходил военную службу в Восточном военном округе в должности командующего общевойсковой армией.

В 2013 году проходил военную службу в Западном военном округе в должности заместителя командующего войсками военного округа.

С 2013 по 2014 годы проходил военную службу в Восточном военном округе в должности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками военного округа.

С 2014 по 2017 годы являлся начальником военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации».

С 2017 по 2019 годы проходил военную службу в должности заместителя главнокомандующего Военно-Морским флотом.

В 2019 году проходил военную службу в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации

С 2019 года — первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Принимал активное участие в боевых действиях в Чечне, Сирии, Ливии.

В ходе специальной военной операции с апреля по октябрь 2023 года являлся командующим группировкой войск «Днепр» на Херсонском направлении.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Жукова, орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.