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Внесены изменения в кодекс Пензенской области об административных нарушениях

16:02 | 31.05.2024 | Общество

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Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Изменения в кодекс Пензенской области об административных нарушениях, предусматривающие, в частности, ответственность за нарушение правил благоустройства, внесены в ходе 18-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 31 мая.

Внесены изменения в кодекс Пензенской области об административных нарушениях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области» представил заместитель председателя комитета по вопросам ЖКХ и строительства Иван Николаев.

«Речь идет о загрязнении территории общего пользования муниципального образования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок. Предусмотрено наказание за мойку машин у водоразборных колонок, артезианских скважин, родников, открытых водоемов, а также хранение разукомплектованных транспортных средств на придомовых и внутриквартальных территориях, улицах, обочинах дорог», — пояснил он.

Согласно информации, размещенной на сайте регионального парламента, данное нарушение влечет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 500 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Также введены штрафы за нарушение требований правил благоустройства к содержанию зеленых насаждений. За их повреждение штраф составит для граждан от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; за уничтожение — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, введена ответственность за непринятие собственниками мер по удалению зеленых насаждений, находящихся в аварийном состоянии. Размер административного штрафа составит для граждан от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

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