Алексею Казакову присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы» Общество

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» присвоено заведующему кафедрой «Общая физика и методика обучения физике» факультета физико-математических и естественных наук педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета Алексею Казакову.

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Соответствующее решение депутаты гордумы седьмого созыва приняли в ходе 60-й очередной сессии в пятницу, 31 мая, по итогам рассмотрения ходатайства ректора ПГУ Александра Гулякова.

Докладчиком по данному вопросу выступил заместитель председателя Пензенской городской думы Иван Краснов.

Он отметил, что звание присваивается Алексею Казакову «за многолетний добросовестный труд, плодотворную педагогическую, научно-исследовательскую, учебно-методическую и общественную деятельность, значительный вклад в развитие российской науки и пензенской высшей школы, подготовку квалифицированных специалистов педагогического профиля для образовательных учреждений города Пензы».