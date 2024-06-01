Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей Общество

Пенза, 1 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей.

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«Уважаемые пензенцы! Юные жители Пензенской области! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Всемерная охрана материнства и детства, забота о молодых гражданах России, плодотворная и эффективная работа с подрастающим поколением всегда были и остаются приоритетными направлениями в деятельности правительства Пензенской области», — отметил глава региона.

Он добавил, что юные жители «успешно реализуют свои дарования, достойно представляют регион на престижных всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях».

«В этот торжественный день искренние слова признательности и благодарности выражаю всем, кто посвятил свою жизнь работе с детьми, кто вкладывает душу в воспитание приемных детей», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал юным пензенцам и их родителям крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой, удачи во всех делах и начинаниях.