19:29:21 Суббота, 1 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области установлен особый противопожарный режим

09:40 | 01.06.2024 | Общество

Печать

Пенза, 1 июня 2024. PenzaNews. Особый противопожарный режим установлен на территории Пензенской области с 1 июня. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В Пензенской области установлен особый противопожарный режим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить на территории Пензенской области с 1 июня 2024 года и до особого распоряжения особый противопожарный режим», — говорится в документе.

В нем указано, что в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

«Запретить на территории Пензенской области разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных местах», — сказано в постановлении.

«Ограничить посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, а также граждан, находящихся на отдыхе в учреждениях санаторно-курортного типа и в организациях отдыха детей и их оздоровления. Запретить проводить в лесах все виды работ с использованием открытого огня, в том числе сжигание порубочных остатков», — добавляется в документе.

Читайте также
Житель Пензы перевел на чужие счета более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях В Пензенской области транспортные полицейские раскрыли кражу рельсов весом 340 кг
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке фотоаппарата через интернет В доме на улице Ладожской в Пензе по требованию прокуратуры восстановлена труба мусоропровода
В Колышлейском районе завершено расследование уголовного дела о краже денег с банковского счета В Нижнеломовском районе женщина угрожала сожителю убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама