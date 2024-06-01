Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Международным днем защиты детей Общество

Пенза, 1 июня 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Международным днем защиты детей.

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«Дети — наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, развиваем город и страну, строим планы на будущее. И долг каждого взрослого — сделать все возможное, чтобы период детства для всех мальчишек и девчонок был добрым и счастливым, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой и получили хороший старт в жизнь», — отметил спикер гордумы.

Он обратил внимание на то, что в регионе уделяется большое внимание вопросам защиты прав детей.

«Для всестороннего развития подрастающего поколения созданы все условия: открываются и работают новые секции и кружки, обустраиваются спортивные площадки. Благодаря стараниям педагогов и родителей юные пензенцы неоднократно становились победителями различных конкурсов и состязаний, многократно поднимаясь на пьедесталы почета, прославляя свой родной город и Сурский край», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Он пожелал юным жителям счастья, здоровья, мира, интересных событий, ярких открытий и верных друзей.

«Пусть в каждой пензенской семье царят тепло, уют, благополучие, любовь и взаимное уважение! С праздником!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба городской думы.