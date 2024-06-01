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Глава Пензы предложил убрать с тротуаров лишние опоры

11:05 | 01.06.2024 | Общество

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Пенза, 1 июня 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко предложил убрать с тротуаров города лишние опоры.

Глава Пензы предложил убрать с тротуаров лишние опоры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе совещания, прошедшего в мэрии, он обратил внимание на участки улично-дорожной сети, где ведомствами без согласования между собой проводилась установка опор различного назначения — для размещения светофоров, дорожных знаков, освещения, подсветки пешеходных переходов, а также опор контактной сети троллейбусов.

По его словам, это создает жителям помехи при передвижении, городской технике — при очистке территорий, становится причиной разрушения асфальтового покрытия и в целом портит внешний вид Пензы.

«Лишние опоры можно убрать, заменив столбами двойного назначения, перевесив знаки на уже смонтированные объекты, а также сместив с тротуара в зеленую зону. Прошу городские управления ЖКХ и капитального строительства, а также областное УКС провести анализ выполняемых сегодня контрактов и в рамках согласованной работы скорректировать количество опор. Также необходимо изучить уже существующие загруженные участки для приведения их в порядок», — сказал Александр Басенко.

Глава Пензы призвал довести до жителей информацию о том, что такая работа будет проведена на территории всего города, поэтому они могут направлять соответствующие предложения в управления ЖКХ и капитального строительства, сообщает мэрия.

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