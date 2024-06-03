Авиакомпания «Россия» запустит ежедневные рейсы из Пензы в Москву с 21 июня Общество

Пенза, 3 июня 2024. PenzaNews. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») начнет выполнять ежедневные рейсы из Пензы в Москву и обратно с 21 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

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«Авиабилеты появились в продаже на сайте «Аэрофлота» по тарифам «Эконом» и «Бизнес», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что полеты будут осуществляться в вечернее время: из Москвы воздушное судно будет отправляться в 19.30, из Пензы в столичный аэропорт Шереметьево — в 22.05.

«Полеты по маршруту планируются на отечественных Superjet 100. Общее количество мест на борту — 87», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что рейсы «России» также связывают Пензенскую область с Северо-западным авиатранспортным узлом, полеты в Пулково выполняются пять раз в неделю.