Штраф за проживание без паспорта назначен в Пензенской области женщине и двум ее совершеннолетним детям Общество

Пенза, 3 июня 2024. PenzaNews. Трое жителей села Вадинск Пензенской области — женщина 1973 года рождения, а также двое ее детей 1996 и 2001 годов рождения — привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.15 КоАП «Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)», каждому из них назначен штраф в размере 2 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

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«Постановлением начальника ПП МО МВД России «Нижнеломовский» женщина 1973 года рождения привлечена к административной ответственности за то, что в нарушение постановления правительства РФ от 23 декабря 2023 года №2267 «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ» не обращалась за заменой паспорта гражданина РФ в течение 90 дней по достижении возраста 45 лет и проживает по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина (по паспорту СССР). Ее двое детей 1996 и 2001 годов рождения не обращались за выдачей паспорта граждан РФ по достижении ими возраста 14 лет и проживают без паспорта. За нарушение ч. 1 ст. 19.15 КоАП им назначено минимальное наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей каждому», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, оспаривая правомерность привлечения к административной ответственности, они обратились в суд, сославшись на отказ от получения и использования паспорта по православным убеждениям.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении жалоб. Согласно российскому законодательству, независимо от религиозных взглядов и убеждений все без исключения граждане, проживающие на территории Российской Федерации, обязаны иметь документ, удостоверяющий личность гражданина. Действующее законодательство не предусматривает возможность отказа от получения паспорта либо изготовление паспорта иного образца, чем установленного постановлением правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 года №2267, по религиозным и каким-либо иным убеждениям. Требованиями о понуждении к выполнению действий по получению паспорта гражданина Российской Федерации никоим образом не попираются конституционное и законное право на свободу вероисповедания», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что пензенский облсуд оставил без изменения решения Вадинского районного суда, которыми привлечение данных граждан к административной ответственности признано законным.