В мэрии сообщили об изменении схемы дорожного движения на улице Измайлова в Пензе с 4 июня
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Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. Информация об изменении с 4 июня схемы дорожного движения на улице Измайлова в Пензе, где ведется строительство кольцевой развязки на пересечении с улицей Антонова, размещена на сайте мэрии.
Фото: Penza-gorod.ru
Согласно представленным сведениям, водителям необходимо обращать внимание на временную разметку и дорожные знаки.
Как пояснил начальник управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев, движение из Ахун в центр будет осуществляться через кольцо.
«Проезд по данному маршруту напрямую будет невозможен, так как на данном отрезке улицы Измайлова организуют встречное движение», — сказал он.
Вадим Астафьев добавил, что движение из центра города на ГПЗ-24 и обратно будет осуществляться по кольцевой развязке, поворот из центра на улицу Ново-Казанскую — так, как было до реконструкции, а выезд в сторону центра — через кольцо.
Отмечается, что для производства дальнейших работ на улице Измайлова будет закрыта крайняя правая полоса перед кольцом. Также перекроют крайнюю правую полосу на повороте с улицы Антонова.
Завершить строительство развязки планируется до конца июня.