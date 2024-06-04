В мэрии сообщили об изменении схемы дорожного движения на улице Измайлова в Пензе с 4 июня Общество

Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. Информация об изменении с 4 июня схемы дорожного движения на улице Измайлова в Пензе, где ведется строительство кольцевой развязки на пересечении с улицей Антонова, размещена на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

Согласно представленным сведениям, водителям необходимо обращать внимание на временную разметку и дорожные знаки.

Как пояснил начальник управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев, движение из Ахун в центр будет осуществляться через кольцо.

«Проезд по данному маршруту напрямую будет невозможен, так как на данном отрезке улицы Измайлова организуют встречное движение», — сказал он.

Вадим Астафьев добавил, что движение из центра города на ГПЗ-24 и обратно будет осуществляться по кольцевой развязке, поворот из центра на улицу Ново-Казанскую — так, как было до реконструкции, а выезд в сторону центра — через кольцо.

Отмечается, что для производства дальнейших работ на улице Измайлова будет закрыта крайняя правая полоса перед кольцом. Также перекроют крайнюю правую полосу на повороте с улицы Антонова.

Завершить строительство развязки планируется до конца июня.