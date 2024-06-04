Две компании оштрафованы за передачу незаконного вознаграждения должностному лицу пензенского онкодиспансера Общество

Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. Общества с ограниченной ответственностью «Циклон» и «Цефей» привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» после передачи их представителем через посредника крупной суммы денег должностному лицу пензенского областного онкологического диспансера.

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«Установлено, что в январе 2023 года представитель ООО «Циклон» и ООО «Цефей» передал через посредника должностному лицу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пензенской области «Областной онкологический диспансер» незаконное вознаграждение в виде денежных средств в размере более 2,4 млн. рублей за создание условий, дающих преимущества этим юридическим лицам при осуществлении закупок медицинских изделий, а также для дальнейшего беспрепятственного заключения договоров. По данному факту прокуратура области возбудила в отношении ООО «Циклон» и ООО «Цефей» дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что по результатам их рассмотрения мировой судья назначил юридическим лицам штрафы в размере 10 млн. и 500 тыс. рублей соответственно.

«Постановления вступили в законную силу, штрафы правонарушители оплатили», — отмечается в тексте.