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Две компании оштрафованы за передачу незаконного вознаграждения должностному лицу пензенского онкодиспансера

10:11 | 04.06.2024 | Общество

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Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. Общества с ограниченной ответственностью «Циклон» и «Цефей» привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» после передачи их представителем через посредника крупной суммы денег должностному лицу пензенского областного онкологического диспансера.

Две компании оштрафованы за передачу незаконного вознаграждения должностному лицу пензенского онкодиспансера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в январе 2023 года представитель ООО «Циклон» и ООО «Цефей» передал через посредника должностному лицу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пензенской области «Областной онкологический диспансер» незаконное вознаграждение в виде денежных средств в размере более 2,4 млн. рублей за создание условий, дающих преимущества этим юридическим лицам при осуществлении закупок медицинских изделий, а также для дальнейшего беспрепятственного заключения договоров. По данному факту прокуратура области возбудила в отношении ООО «Циклон» и ООО «Цефей» дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что по результатам их рассмотрения мировой судья назначил юридическим лицам штрафы в размере 10 млн. и 500 тыс. рублей соответственно.

«Постановления вступили в законную силу, штрафы правонарушители оплатили», — отмечается в тексте.

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