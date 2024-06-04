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Власти Пензы примут меры в связи с участившимися случаями купания в городском фонтане

11:08 | 04.06.2024 | Общество

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Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. Предотвращение случаев купания в фонтане на улице Московской в Пензе стало одной из главных тем совещания, состоявшегося накануне в городской администрации.

Власти Пензы примут меры в связи с участившимися случаями купания в городском фонтане. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Было отмечено, что в связи с установившейся жарой такие случаи участились.

«Купаться в фонтане запрещено и опасно, это нарушение санитарных норм, требований безопасности. Существует риск травмироваться о подсветку, струйные насадки, элементы коммуникаций или получить электротравму. Также есть вероятность повредить дорогостоящее оборудование. Родители должны обязательно объяснить это своим детям», — сказал глава Пензы Александр Басенко.

Он поручил МКУ «Рекламная служба города Пензы» обновить предупреждающие о запрете купания таблички, районным администрациям — составить график дежурства на объекте, администрации Ленинского района — обратиться в полицию для включения Фонтанной площади в схему патрулирования, сообщает пресс-служба мэрии.

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