Стало известно, какие дороги в Пензе перекроют 11 и 12 июня в связи с праздничными мероприятиями Общество

Пенза, 5 июня 2024. PenzaNews. Информация об ограничениях, которые будут введены на дорогах Пензы 11 и 12 июня в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня России и Дня города, размещена на сайте мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, стоянка транспорта будет запрещена с 22.00 вторника, 11 июня, до 14.00 следующего дня на улице Карла Маркса — от улицы Кирова до пересечения с улицами Советской и Володарского, на улице Белинского — от улицы Лермонтова до улицы Карла Маркса.

До 22.00 среды, 12 июня, стоянка будет запрещена на улице Суворова — от улицы Кулакова до Бекешской, на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова, на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева, на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова, на улице Урицкого — от улицы Максима Горького до улицы Бакунина, а также на улице Славы.

С 22.00 вторника, 11 июня, до 22.00 следующего дня будут перекрыты следующие участки дорог: на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова, на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина, на улице Бакунина — от улицы Некрасова до улицы Пугачева, на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева.

В среду, 12 июня, с 8.30 до 14.00 будет запрещен проезд по улице Карла Маркса — от улицы Кирова до пересечения с улицами Советской и Володарского, а также по улице Белинского — от улицы Лермонтова до улицы Карла Маркса, до 22.00 — по улице Урицкого — от улицы Бакунина до улицы Максима Горького, а также по улице Славы.

С 16.30 до 22.00 будут перекрыты участки на улице Суворова — от улицы Бекешской до улицы Кулакова (для общественного транспорта — с 18.00 до 22.00), на улице Толстого — от улицы Суворова до улицы Пушкина, на улице Некрасова — от улицы Суворова до улицы Пушкина.