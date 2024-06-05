Станислав Плюхин провел личный прием граждан Общество

Пенза, 5 июня 2024. PenzaNews. Руководитель УФНС России по Пензенской области Станислав Плюхин провел личный прием граждан в региональной приемной президента РФ.

Фото: Nalog.gov.ru

«В ходе личного приема к Станиславу Плюхину обратились жители Пензенской области с вопросами, касающимися работы с единым налоговым платежом, а также применения патентной системы налогообложения и порядка уменьшения налогооблагаемой базы на сумму страховых взносов с учетом принятия федерального закона от 31 июля 2023 года №389-ФЗ», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду, 5 июня.

В нем отмечается, что на все вопросы налогоплательщиков Станислав Плюхин предоставил подробные ответы с указанием ссылок на нормы законодательства, а также рекомендации по решению сложившихся ситуаций.