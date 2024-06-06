В Пензе прокуратура организовала проверку безопасности условий проживания детей в лагере «Меридиан» Общество

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы по поручению прокуратуры региона организовала проверку безопасности условий проживания детей в спортивно-оздоровительном лагере «Меридиан» в связи с размещением в СМИ информации о ненадлежащем качестве воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Железнодорожного района города Пензы организовала проверку [...] в связи с размещением в СМИ информации о ненадлежащем качестве воды в лагере. В рамках проверки будет дана оценка качеству водоснабжения, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм к спальным помещениям и игровым площадкам, рациону питания детей, качеству продуктов питания и готовой продукции, требований пожарной безопасности и так далее», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.