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Пензенский губернатор и гендиректор общества «Знание» обсудили новые просветительские проекты

17:47 | 06.06.2024 | Общество

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Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили новые просветительские проекты.

Пензенский губернатор и гендиректор общества «Знание» обсудили новые просветительские проекты

Фото: Pnzreg.ru

«Совместно с российским обществом «Знание» будем реализовывать в нашем регионе новые просветительские проекты. В прошлом году в Пензенской области был создан филиал этой общественно-государственной организации. Пензенцам интересна история родного края и родной страны, но источники информации обязательно должны быть достоверными», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 6 июня.

Он сообщил о заключении между правительством области и обществом «Знание» соглашения о сотрудничестве, направленного на продвижение науки.

«Обсудили с директором общественной организации Максимом Алексеевичем Древалем возможность создания в нашем регионе муниципальных отделений общества «Знание». Планируем запустить уникальный цикл лекций, посвященных истории Пензенского края, а также активнее привлекать к просветительским проектам наши детские, молодежные и ветеранские организации», — добавил Олег Мельниченко.

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