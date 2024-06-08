Владимир Мутовкин поздравил социальных работников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 июня 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником.

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«Ваш ответственный и благородный труд требует не только знаний, но также чуткости, бескорыстия, умения сострадать и сопереживать людям. Всем нуждающимся вы дарите веру в милосердие, оказываете им помощь и поддержку, помогаете справиться с проблемами, а самое главное — вселяете уверенность в собственных силах и завтрашнем дне», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил социальных работников за нелегкую работу, профессионализм и терпение.

«От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мира, благополучия и, конечно же, успехов в вашей благородной службе! Пусть не иссякнет никогда ваша энергия и сторицей вернется все добро, что вы щедро дарите людям!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.