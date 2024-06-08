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Из Белгородской области в Пензу прибыли 165 детей

10:59 | 08.06.2024 | Общество

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Пенза, 8 июня 2024. PenzaNews. 165 детей из Белгородской области прибыли в Пензу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Из Белгородской области в Пензу прибыли 165 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ребята проведут у нас каникулы. Это лето должно быть прекрасным. Полным радости, игр, занятий спортом — всего того, что обязательно должно быть в детстве», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 7 июня.

Он добавил, что «родители могут не беспокоиться за детей».

«Мы сделаем все, чтобы в Пензе им понравилось», — заверил Олег Мельниченко.

«Белгородская область сегодня подвергается обстрелам со стороны укронацистов. Мы постоянно находимся на связи с губернатором Вячеславом Владимировичем Гладковым и готовы оказать помощь и поддержку белгородцам в любое время. Своих не бросаем!» — подчеркнул глава Пензенской области.

По информации пресс-службы регионального правительства, учащиеся 3-8 классов из Белгородской области размещены в летних оздоровительных лагерях «Звездочка» и «Солнечная долина», а также в парк-отеле «Кленовая роща». Для них подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа.

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