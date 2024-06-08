Егор Крид, Алла Михеева и Клава Кока выступят на «Фестивале индейки» в Пензе 12 июня Общество

Пенза, 8 июня 2024. PenzaNews. Егор Крид, Алла Михеева и Клава Кока станут специальными гостями «Фестиваля индейки», который пройдет на Юбилейной площади Пензы 12 июня в числе мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

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«В рамках «Фестиваля индейки» в Книге рекордов России будет зафиксирован гастрономический рекорд — самое большое в стране барбекю из индейки весом более 100 кг. После фиксации рекорда повара предложат гостям праздника попробовать блюдо-рекордсмен на вкус», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что программа гастрономического фестиваля предусматривает конкурсы, игры и развлечения для всей семьи, работу детской и спортивной зон.

Из сообщения следует, что организатором «Фестиваля индейки» в Пензе выступила группа компаний «Дамате» при поддержке правительства области.