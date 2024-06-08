Олег Мельниченко поздравил социальных работников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил социальных работников и ветеранов данной сферы с профессиональным праздником.

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«Оказывать помощь тем, кто в ней остро нуждается, — высшая миссия человека на Земле. В Пензенской области меры социальной поддержки оказываются семьям с детьми, одиноким пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Особая благодарность всем, кто помогает участникам СВО и членам их семей», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что в сфере социальной защиты трудятся в основном женщины.

«На ваших плечах лежит огромная ответственность. Вы обладаете лучшими качествами — добротой, отзывчивостью и колоссальным терпением. Примите слова искренней благодарности за ваш ежедневный подвиг служения людям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях! Спасибо вам за ваш самоотверженный труд!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.