18:08:59 Суббота, 8 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил социальных работников с профессиональным праздником

14:26 | 08.06.2024 | Общество

Печать

Пенза, 8 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил социальных работников и ветеранов данной сферы с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оказывать помощь тем, кто в ней остро нуждается, — высшая миссия человека на Земле. В Пензенской области меры социальной поддержки оказываются семьям с детьми, одиноким пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Особая благодарность всем, кто помогает участникам СВО и членам их семей», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что в сфере социальной защиты трудятся в основном женщины.

«На ваших плечах лежит огромная ответственность. Вы обладаете лучшими качествами — добротой, отзывчивостью и колоссальным терпением. Примите слова искренней благодарности за ваш ежедневный подвиг служения людям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях! Спасибо вам за ваш самоотверженный труд!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Читайте также
В Пачелмском районе легковой автомобиль насмерть сбил лося Из Белгородской области в Пензу прибыли 165 детей
В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на насильственные действия сексуального характера Житель Каменки приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство мужчины
И.о. директора Никольского лесничества Сергей Никулин представлен коллективу учреждения В Пензе полицейские ликвидировали наркопритон
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама