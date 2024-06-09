В галерею почета и славы Пензенской области занесут 20 предприятий и столько же передовиков Общество

Пенза, 9 июня 2024. PenzaNews. Коллективы 20 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков будут занесены в галерею почета и славы Пензенской области. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко.

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В их числе — АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» (генеральный директор Сергей Байдаров), ООО «НПП «Моторные технологии» (генеральный директор Ольга Изранова), мебельная фабрика «SV-Мебель» (индивидуальный предприниматель Владимир Стеклянников), ООО «Термоколор» (генеральный директор Ренат Ибрагимов), эксплуатационное локомотивное депо «Пенза» – структурное подразделение Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (начальник Андрей Овчинников), АО «Пензенское объединение автовокзалов» (генеральный директор Владимир Грибов), пензенский филиал ООО «Т2 Мобайл» (руководитель Александр Атякшев), ООО «Стройинж» (генеральный директор Федор Тощев) и ООО «Гелиос» (генеральный директор Михаил Русяев).

Кроме того, в галерею почета и славы будут занесены коллективы ООО «УК «Высотка» (генеральный директор Александр Глушков), ООО «ПКФ «Энергетик-2001» (генеральный директор Максим Лагуткин), ГБУ «Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области» (начальник Сергей Климов), ООО «Бековский сахарный комбинат» (генеральный директор Алексей Исаев), ООО «Караван у дома» (генеральный директор Елена Учайкина), АО «Петровский хлеб» (генеральный директор Руслан Алиметов), ГАПОУ «Пензенский колледж транспортных технологий» (директор Лариса Казакова), ГАУК «Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского» (директор Александр Минаев), общественная организация «Федерация самбо Пензенской области» (председатель Иван Николаев), ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн» (начальник Вадим Аббакумов) и ГБУ ССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов» (директор Елена Воронкова).

В число тех, кто отмечен лично, вошли главный врач ГБУЗ «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр» Надежда Ашанина, оператор птицефабрик и механизированных ферм производственного участка бройлерного цеха «Лопуховский» АО «Васильевская птицефабрика» Игорь Борыкин, каменщик индивидуального предпринимателя Надежды Мальковой Игорь Воронков, мастер ОТК и лаборатории ООО «Зареченский завод ЖБИ» Ольга Каргина, директор пензенского филиала АО «Тандер» Александр Карташов, заместитель генерального директора АО «Арбековское» Виктор Лазарев, главный режиссер ГАУК «Пензаконцерт» Елена Логинова, мастер строительных и монтажных работ ООО «Дорожный строитель» Сергей Лукин, старший инженер по АСУТП отдела АСУТП инженерно-технической службы ОСП «Завод по убою и переработке индейки» ООО «ПензаМолИнвест» Михаил Мурашкин и начальник технологического отдела АО «ЦеСИС» Сергей Пижонков.

Также на доску почета будут занесены врач-терапевт ГАУСО «Грабовский психоневрологический интернат» Валентина Полумордвинова, старший машинист котлотурбинного цеха 7 разряда ТЭЦ-1 филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» Михаил Постнов, лесничий Белинского-Аргамаковского участкового лесничества ГКУ «Белинское лесничество» Виктор Рубцов, спортсмен-инструктор отдела спортивного резерва и обеспечения участия в физкультурных и спортивных мероприятиях ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области» Софья Солуянова, водитель автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах ООО «Автотранспортное предприятие «Меркурий» Александр Татарников, наладчик спецоборудования 5 разряда сборочного цеха №5 АО «Нижнеломовский электромеханический завод» Руслан Толоконников, начальник отдела оперативного управления сетью филиала РТРС «Пензенский областной радиотелевизионный передающий центр» Лариса Трошина, директор центра гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» Елена Фирсова, начальник цеха ООО «Маякпринт» Антон Хохлов и электромеханик Пензенской дистанции сигнализации, централизации и блокировки – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» Михаил Чернышов.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, торжественное открытие галереи почета и славы региона состоится у здания облправительства на улице Московской в рамках мероприятий, посвященных Дню России и Дню города.