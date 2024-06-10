В Пензенской области прокуратура выявила многочисленные нарушения сроков размещения сведений в ЕИСЖС Общество

Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура выявила многочисленные нарушения трехдневного срока размещения министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) сведений о выданных разрешениях на строительство многоквартирных домов, на ввод МКД в эксплуатацию, а также решений о внесении изменений в эти документы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По возбужденному прокуратурой области делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ «Нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства», виновное должностное лицо регионального Минграда привлечено судом к ответственности в виде предупреждения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что главе ведомства было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.