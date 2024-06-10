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В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения «Рельеф-2024»

12:16 | 10.06.2024 | Общество

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Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения «Рельеф-2024» прошли в Пензенском районе под руководством оперативного штаба в Пензенской области.

В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения «Рельеф-2024»

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условная диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию региона и совершила террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств, отравляющих веществ и беспилотного летательного аппарата, начиненного взрывчатым веществом. При задержании было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов.

С целью обезвреживания диверсантов, обеспечения безопасности жителей региона, а также минимизации последствий теракта сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс антитеррористических мер.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по оцеплению территории, ликвидации последствий теракта и поиску «преступников» в лесном массиве.

Благодаря сплоченным действиям участников учений условная диверсионная группа была обнаружена и нейтрализована.

В результате учений получен дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.

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