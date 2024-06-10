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В Пензе более 20 отличившихся школьников получили паспорта в торжественной обстановке

18:14 | 10.06.2024 | Общество

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Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. Более 20 четырнадцатилетних школьников, в числе которых — отличники учебы, победители олимпиад, творческих конкурсов и соревнований, активисты молодежных движений и добровольческих объединений, получили паспорта в торжественной обстановке в Законодательном собрании Пензенской области в понедельник, 10 июня.

В Пензе более 20 отличившихся школьников получили паспорта в торжественной обстановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Со знаменательным событием их поздравили спикер регионального парламента Вадим Супиков и начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

Они также вручили подросткам брошюры с текстом Конституции РФ и памятные подарки.

После завершения официальной части для участников мероприятия была проведена экскурсия по зданию Законодательного собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

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