В Пензе более 20 отличившихся школьников получили паспорта в торжественной обстановке Общество

Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. Более 20 четырнадцатилетних школьников, в числе которых — отличники учебы, победители олимпиад, творческих конкурсов и соревнований, активисты молодежных движений и добровольческих объединений, получили паспорта в торжественной обстановке в Законодательном собрании Пензенской области в понедельник, 10 июня.

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Со знаменательным событием их поздравили спикер регионального парламента Вадим Супиков и начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

Они также вручили подросткам брошюры с текстом Конституции РФ и памятные подарки.

После завершения официальной части для участников мероприятия была проведена экскурсия по зданию Законодательного собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.