Новый сезон проекта «Культурно-оздоровительный променад» стартует в Пензе 20 июня Общество

Пенза, 11 июня 2024. PenzaNews. Старт нового сезона проекта «Культурно-оздоровительный променад», реализуемого в Пензе областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики совместно в библиотекой имени М.Ю. Лермонтова, запланирован на четверг, 20 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минздрава, первое мероприятие начнется в сквере имени М.Ю. Лермонтова: участники проекта сделают гимнастику, получат возможность оценить показатели здоровья и выявить факторы риска развития хронических заболеваний, после чего отправятся на прогулку по историческому центру Пензы.

«Сотрудник библиотеки [...] расскажет об истории нашего города, участники променада совершат путешествие в XVII-XIX века», — сказано в тексте.

В нем также указан номер телефона, по которому осуществляется предварительная запись на участие в проекте.