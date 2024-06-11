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Новый сезон проекта «Культурно-оздоровительный променад» стартует в Пензе 20 июня

13:02 | 11.06.2024 | Общество

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Пенза, 11 июня 2024. PenzaNews. Старт нового сезона проекта «Культурно-оздоровительный променад», реализуемого в Пензе областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики совместно в библиотекой имени М.Ю. Лермонтова, запланирован на четверг, 20 июня.

Новый сезон проекта «Культурно-оздоровительный променад» стартует в Пензе 20 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минздрава, первое мероприятие начнется в сквере имени М.Ю. Лермонтова: участники проекта сделают гимнастику, получат возможность оценить показатели здоровья и выявить факторы риска развития хронических заболеваний, после чего отправятся на прогулку по историческому центру Пензы.

«Сотрудник библиотеки [...] расскажет об истории нашего города, участники променада совершат путешествие в XVII-XIX века», — сказано в тексте.

В нем также указан номер телефона, по которому осуществляется предварительная запись на участие в проекте.

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