Временная схема движения общественного транспорта в Пензе будет действовать 12 июня Общество

Пенза, 11 июня 2024. PenzaNews. Временная схема движения общественного транспорта будет действовать в Пензе в предстоящую среду, 12 июня, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню России и Дню города.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте мэрии, с 8.30 до 14.00 маршрутки №68 с улицы Кирова будут направлены по улицам Лермонтова и Красной.

С 8.30 до 22.00 автобусы №82С и №99 с улицы Суворова поедут по улицам Урицкого и Бакунина и далее по маршрутам.

Маршрутки №5К с улицы Урицкого будут направляться по улицам Максима Горького, Кирова и Чехова.

Маршрутки №9К после улицы Суворова поедут по улицам Урицкого, Бакунина, Горбатову переулку, улицам Тарханова, Автономной и Измайлова, после чего будут следовать по привычной схеме.

Движение маршруток №13 будет ограничено до зоны остановок «Центральный рынок».

С 18.00 до 22.00 автобусы большого и малого классов №№2А, 4, 6, 10, 54, 82С, 99, троллейбусы №6 и №7 с улицы Суворова будут следовать по улицам Кулакова, Пушкина, Бекешской и далее по маршрутам.