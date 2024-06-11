ФСБ предупредила пензенцев о звонках мошенников от имени ведомства и рассылке поддельных процессуальных документов Общество

Пенза, 11 июня 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило о мошеннических звонках от имени ведомства и рассылке поддельных процессуальных документов с целью хищения денежных средств жителей региона.

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«В настоящее время жителям Пензенской области поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. Для усиления психологического эффекта злоумышленники, посредством интернет-мессенджеров присылают поддельные процессуальные документы, схожие с официальными бланками УФСБ и Росфинмониторинга. В тексте поддельных документов содержится информация о возбужденном уголовном деле в отношении гражданина», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«Имеются основания полагать, что злоумышленники осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем в интересах украинских националистических вооруженных формирований. Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в тексте.