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Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

18:00 | 11.06.2024 | Общество

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Пенза, 11 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям региона государственные, ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в облправительстве накануне Дня России.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«С радостью и гордостью за земляков вручил сегодня государственные, ведомственные и региональные награды отличившимся в работе и общественной деятельности пензенцам. На торжественную церемонию, которую мы провели накануне Дня России, были приглашены порядка 60 человек. Это работники наших промышленных предприятий, сотрудники правоохранительных органов, спасатели, представители культуры, науки и общественных организаций», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 11 июня.

Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в укрепление мощи Родины — с оружием в руках отстаивает ее рубежи, добросовестно трудится на предприятиях, помогает фронту, восстанавливает мирную жизнь на новых российских территориях, воспитывает молодежь.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин часто подчеркивает, что Отчизна неотделима от граждан. Именно от вклада каждого из нас в общее дело зависит процветание России», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Пензенской области, среди награжденных — сотрудники предприятия «Электроприбор»: регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов монтажно-сборочного производства Александр Гапонов и заместитель генерального директора по производству Сергей Козлов, которые отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Благодарность президента России объявлена профессору кафедры «Математика и математическое моделирование» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Ирине Гарькиной.

Ведущий инженер управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Ключников удостоен благодарности президента России и ордена «За заслуги перед Запорожской областью» I степени за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов и высокие достижения в профессиональной деятельности.

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