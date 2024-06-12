Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем России и Днем города Общество

Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей с Днем России и Днем города Пензы.

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«Сегодня мы чествуем нашу великую Родину — страну с многовековой историей и уникальным духовным наследием, воедино соединившую на огромном пространстве различные народы и культуры. Единство жителей Сурского края, нашей страны нерушимо потому, что в его основе лежат беззаветная любовь к Родине, гордость за ее великую культуру, память о героических свершениях предков», — отметил глава региона.

«Жители Пензенской области успешно реализуют масштабные национальные проекты — возводят промышленные предприятия, современные учреждения здравоохранения, образования и культуры, всемерно развивают агропромышленный комплекс, транспортную отрасль, помогают восстановлению народного хозяйства в новых регионах Отчизны, стремятся работать на благо ее процветания», — добавил он.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что жители Пензенской области смогут приумножить достижения и выйти на новые рубежи трудовых свершений.

«Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.