Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем России и Днем города Общество

Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем России и Днем города.

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«Уважаемые земляки, от всей души поздравляю вас с Днем России и Днем города! Эти праздники объединяют представителей всех поколений и профессий в любви и гордости к нашему Отечеству и малой родине. От каждого из нас, от нашей созидательной и плодотворной работы зависит, какими Россия и Пенза будут завтра, наш долг — приумножив сегодняшние достижения и опираясь на опыт предыдущих поколений, сделать все для их развития и процветания. Общими усилиями мы осуществим все намеченные планы», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил жителей Пензы за любовь и преданность родному краю, за труд и заботу о благополучии города.

«Сердечно желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, новых достижений на благо нашего любимого города и страны, успехов во всех ваших начинаниях! И пусть над Россией всегда будет мирное небо!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.