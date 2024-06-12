Мост через реку Ардым в Пензенском районе будет отремонтирован Общество

Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Мост через реку Ардым на автодороге «Пенза — Кондоль» будет отремонтирован в текущем году на сэкономленные средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Для приведения искусственного сооружения протяженностью 55 метров и шириной проезжей части 8 метров к нормативу в июне этого года начались подготовительные работы, а до ноября планируется завершить все ремонтные мероприятия. Стоимость работ — порядка 15 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время покрытие проезжей части моста оценивается как неудовлетворительное, на нем присутствуют продольные и поперечные трещины, также имеются дефекты тротуаров.

Комментируя объем предстоящих работ, главный специалист отдела капитального строительства и дорожного хозяйства ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Александр Прокин пояснил, что специалисты подрядной организации проведут ремонт пролетных строений, опор и конусов искусственного сооружения, а также переустроят сопряжение моста с насыпью.

«Будет обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, нанесена разметка. [Будут произведены] монтаж металлического барьерного и перильного ограждений, устройство водоотводных лотков, лестничных сходов», — сказал Александр Прокин, слова которого приводятся в пресс-релизе.