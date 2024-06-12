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Состоялась презентация краеведческого издания «История города Пензы»

16:15 | 12.06.2024 | Общество

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Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Презентация нового краеведческого издания «История города Пензы» в двух томах состоялась в ходе торжественного мероприятия в честь Дня России и Дня города, прошедшего у Спасского кафедрального собора.

Состоялась презентация краеведческого издания «История города Пензы»

Фото: Pnzreg.ru

«Именно академическую историю Пензы до настоящего времени никто не писал. Для этой работы был сформирован специальный авторский коллектив, куда вошли профессиональные историки и люди, увлеченные краеведением», — сказал губернатор Олег Мельниченко, представляя книгу.

«Здесь описано все, начиная с того, как на территории, где сейчас расположена Пенза, появился человек, вплоть до наших дней. Это серьезный академический труд, но читается на одном дыхании», — подчеркнул он.

Глава региона сообщил, что «этот двухтомник будет во всех школах города, в библиотеках досуговых центров, учреждений культуры».

«Планируем также сделать «Историю города Пензы» общедоступной к реализации на территории областного центра. Думаю, что это будет интересно и гостям нашего региона», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор поблагодарил ректора Института регионального развития Пензенской области Геннадия Белорыбкина, возглавлявшего коллектив авторов, и вручил ему орден «Единство и согласие», сообщает пресс-служба облправительства.

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