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Алексею Казакову вручены регалии почетного гражданина Пензы

18:00 | 12.06.2024 | Общество

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Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Регалии почетного гражданина Пензы вручены заведующему кафедрой «Общая физика и методика обучения физике» факультета физико-математических и естественных наук педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета Алексею Казакову в ходе торжественного мероприятия в честь Дня России и Дня города, прошедшего у Спасского кафедрального собора в среду, 12 июня.

Алексею Казакову вручены регалии почетного гражданина Пензы

Фото: Pnzreg.ru

Это звание было присвоено ему решением гордумы седьмого созыва от 31 мая за многолетний добросовестный труд, плодотворную педагогическую, научно-исследовательскую, учебно-методическую и общественную деятельность, значительный вклад в развитие российской науки и пензенской высшей школы, подготовку квалифицированных специалистов педагогического профиля для образовательных учреждений города.

Регалии почетного гражданина Пензы Алексею Казакову вручили председатель гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко.

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