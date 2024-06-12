Алексею Казакову вручены регалии почетного гражданина Пензы Общество

Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Регалии почетного гражданина Пензы вручены заведующему кафедрой «Общая физика и методика обучения физике» факультета физико-математических и естественных наук педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета Алексею Казакову в ходе торжественного мероприятия в честь Дня России и Дня города, прошедшего у Спасского кафедрального собора в среду, 12 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Это звание было присвоено ему решением гордумы седьмого созыва от 31 мая за многолетний добросовестный труд, плодотворную педагогическую, научно-исследовательскую, учебно-методическую и общественную деятельность, значительный вклад в развитие российской науки и пензенской высшей школы, подготовку квалифицированных специалистов педагогического профиля для образовательных учреждений города.

Регалии почетного гражданина Пензы Алексею Казакову вручили председатель гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко.