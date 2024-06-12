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Самое большое в России барбекю из индейки приготовили на гастрономическом фестивале в Пензе

19:06 | 12.06.2024 | Общество

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Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Самое большое в стране барбекю из индейки весом более 100 кг приготовлено на «Фестивале индейки» на Юбилейной площади Пензы в День России и День города, 12 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

Самое большое в России барбекю из индейки приготовили на гастрономическом фестивале в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«На первом «Фестивале индейки» в Книге рекордов России зафиксирован гастрономический рекорд — приготовлено самое большое в стране барбекю из индейки весом более 100 кг», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что организаторами мероприятия выступили группа компаний «Дамате», правительство Пензенской области и Национальная ассоциация производителей индейки.

«Обширной стала развлекательная программа. Днем на большую сцену вышли пензенские творческие коллективы, были организованы различные мастер-классы, спортивные конкурсы, игры для всей семьи. Вечером состоится выступление столичных артистов. Планируется, что «Фестиваль индейки» станет ежегодным», — добавляется в сообщении.

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