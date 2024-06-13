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Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец-2024» пройдут в Пензенской области с 1 по 21 августа

09:15 | 13.06.2024 | Общество

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Пенза, 13 июня 2024. PenzaNews. Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец-2024» пройдут в Пензенской области с 1 по 21 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец-2024» пройдут в Пензенской области с 1 по 21 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По решению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в этом году увеличили срок проведения юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» до трех недель. [...] На базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулева соберутся более 300 будущих защитников Родины», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в знаковом для Приволжского федерального округа событии примут участие команды всех 14 регионов ПФО, а также Донецкой народной республики и Запорожской области.

«На сборах ребята смогут познакомиться с настоящей армейской жизнью: будут жить в казармах, получат знания по основным военным дисциплинам, познакомятся с современными системами вооружения и боевой техникой. Юношей ждут занятия по огневой и начальной военной подготовке, истории Отечества, современной тактике и методам ведения военных действий, а также соревнования по спортивным и военно-прикладным дисциплинам», — уточняется в сообщении.

Военно-патриотический проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года по инициативе и под патронажем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Изначально сборы проводились на территории Нижегородской и Пензенской областей.

С 2022 года полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым было принято решение доверить проведение сборов Пензенской области.

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