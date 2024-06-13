В Пензенской области подведены итоги очередного этапа операции «Нелегал-2024» Общество

Пенза, 13 июня 2024. PenzaNews. Итоги очередного этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», которая проводилась сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии, подведены в Пензенской области.

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«Цель мероприятия — выявление преступной деятельности лиц, причастных к организации незаконной миграции, пресечение каналов незаконной легализации иностранных граждан на территории России», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем указано, что были осуществлены проверки 493 мест пребывания иностранных граждан, в том числе на строительных площадках, рынках и объектах транспортной инфраструктуры, выявлено 143 нарушения в сфере миграции.

«Судами Пензенской области принято 18 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области принято 35 решений о неразрешении либо закрытии иностранным гражданам въезда на территорию РФ.

«В ходе мероприятий выявлено восемь преступлений с признаками преступлений, предусмотренных ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что возбуждено два уголовных дела по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.